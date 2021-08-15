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Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и улетел в Таджикистан
Политика
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и улетел в Таджикистан
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

Кабул, 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы не допустить кровопролития.

Политик уже отбыл в Таджикистан, с ним улетели советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли, об этом рассказал чиновник в правительстве Саджад Нуристани, о чем информировало агентство «Азия Плюс». Недавно стало известно, что глава страны покинет пост после переговоров с представителями радикального движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

Президент должен был передать полномочия 15 августа. Уточняется, что Таджикистан не является конечной точкой поездки и оттуда Гани улетит в еще одну страну, название которой сохраняется в тайне. В сети уже появилось видео, на котором самолет главы государства покидает территорию Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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