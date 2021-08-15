Диетолог Наталья Круглова оценила новый сервис по питанию от Роспотребнадзора

Роспотребнадзор запустил мультифункциональный сервис подбора программ здорового питания «4 сезона — тарелка здорового человека». С его помощью любой желающий сможет составить для себя грамотный рацион, получить необходимые советы и даже подобрать программу физических тренировок.

Оценить новый проект федеральной службы и рассказать о минусах и плюсах такого подхода ФАН попросил практикующего врача-диетолога и постоянного эксперта Наталью Круглову.

«Мне кажется, это неплохой вариант, потому что это дополнительный инструмент при планировании своего рациона для людей, которые по каким-то причинам, во-первых, не могут обратиться к специалисту, а во-вторых, явно понимают, что у них есть проблемы с рационом питания и что-то в нем менять все-таки нужно. Сервис может быть ориентиром и определенным примером, по которому человек может выстраивать свой рацион», — говорит диетолог.

prt scr 4сезона.здоровое-питание.рф / Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Однако при всей привлекательности сервиса человек может столкнуться с определенными сложностями при его использовании, уверяет Круглова. Например, в случае подбора меню с конкретными блюдами он может просто не любить определенные продукты или не иметь возможности их купить. Непонимание, как заменить одно на другое без потери пользы, вполне способно вызвать определенную тревогу, которая тоже не приведет к хорошим последствиям.

«Мне кажется, очень важно людей в целом обучать тому, как выстраивать свой рацион, обучать простым принципам — сколько приемов пищи должно быть, какие основные группы продуктов существуют и в каком количестве они должны быть в рационе человека, как можно заменять одни продукты на другие. <…> Важна взаимозаменяемость без потери белков, жиров и углеводов, чтобы оставаться в тех же значениях. Поэтому конкретные рецепты — это неплохо, потому что можно что-то взять и использовать, но я считаю, что человека нужно еще обучить основным азам составления своего меню», — подчеркивает Круглова.

freepik.com / Designed by Freepik

Расчет калорийности рациона только за счет программы тоже подойдет не всем, потому что в таком деле важно ориентироваться и в объемах продуктах, которые человек должен получить за день. Однако иметь под рукой сервис, где собраны действительно профессиональные советы по питанию, уже очень полезно, и за это федеральное ведомство можно только хвалить.

«Здорово, что подобные сервисы есть, и есть рекомендации, которые в целом одобрены Роспотребнадзором. То есть у человека уже есть определенное доверие к этим рекомендациям, потому что в Интернете действительно очень много противоречивой информации. Хорошо, что это есть на государственном уровне, потому что до этого я встречала рекомендации по питанию достаточно общие, на которые человеку сложно опираться. А здесь это более конкретные советы, что тоже сильная сторона подобных сервисов», — заключает собеседница ФАН.

Ранее диетолог Наталья Круглова поделилась с читателями списком полезных завтраков, заряжающих энергией до обеда. В таком приеме пищи, по словам эксперта, обязательно должны содержаться белки, жиры и сложные углеводы.