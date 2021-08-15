Совбез ООН созвал экстренное заседание по ситуации в Афганистане

Нью-Йорк, 15 августа. Заседание Совета Безопасности ООН по Афганистану состоится 16 августа утром. Об этом сообщил в воскресенье источник во всемирной организации.

Утренние заседания СБ ООН обычно проходят в 10:00 по местному времени (17:00 по московскому времени).

Ситуация в Афганистане обострилась с наступлением радикального движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории России). Ранее стало известно, что представители движения намерены вскоре объявить о создании «Исламского эмирата Афганистан».

1 Организация запрещена на территории РФ.