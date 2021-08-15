Киевский эксперт Романенко рассказал о «мрачном уроке» США для Украины

Вена, 15 августа. Бегство американских войск из Афганистана должно стать уроком для Киева, считает украинский военный аналитик Юрий Романенко.

По словам руководителя политических программ Украинского института будущего, киевские власти еще с 2014 года пытаются добиться статуса основного союзника США вне НАТО. Однако последние события в далекой центральноазиатской стране должны стать уроком для всех, кто надеется на помощь Вашингтона.

«В мрачной истории с Афганистаном есть один очень важный момент, очень показательный для Украины, хотя вряд ли в чем-то убедит наших инфантилов. Кабул имеет статус основного союзника США вне НАТО», — заявил Романенко.

Эксперт объясняет, что пока украинские военные «сходили с ума» от подачек в виде снайперских винтовок и противотанковых комплексов «Джавелин», США потратили внушительные 85 миллиардов долларов на обучение афганских силовиков. Однако когда у правительственных сил начались проблемы, американцы не задумываясь бросили страну на произвол судьбы. Того же стоит ждать и Киеву.

Ранее сообщалось, что аналитик Литовкин одной фразой объяснил страх США перед новыми российскими ракетами. Он подчеркнул, что американцы до сих пор не могут догнать Россию в разработке гиперзвукового вооружения.