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Основатель NVIDIA продал бумаги компании на сумму 160 млн долларов
Экономика
Основатель NVIDIA продал бумаги компании на сумму 160 млн долларов
snappygoat.com

Санта-Клара, 15 августа. Глава крупного поставщика видео-карт NVIDIA Дженсен Хуанг продал акции фирмы на 160 млн долларов. Такая информация появилась в газете The Sunday Times.

Хуанг прибегнул к такому решению из-за слухов, что регулятор Великобритании не одобрит сделку по покупке NVIDIA британского разработчика процессорных архитектур Arm. Руководитель NVIDIA продал акций на 80 млн долларов в текущем месяце и еще на 80 млн в прошлом, отмечается в издании.

До этого министр по цифровизации Британии Оливер Дауден потребовал от управления по конкуренции и рыночной деятельности собрать сведения, не повредит ли сделка национальным интересам государства. Документ, составленный управлением, в настоящее время рассматривается местным правительством.

Этим летом компания NVIDIA представила бесплатную версию приложения Canvas. Оно позволит digital-художникам упростить и ускорить творческий процесс.

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акции nvidia хуанг
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