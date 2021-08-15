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Автоэксперты рассказали, как зарабатывают компании в период дефицита чипов
Экономика
Автоэксперты рассказали, как зарабатывают компании в период дефицита чипов
lada.ru  /  АО ''АВТОВАЗ''

Москва, 15 августа. Специалисты объяснили, как производители транспортных средств продолжают зарабатывать денежные средства на фоне нехватки комплектующих.

Экспертам удалось выяснить, что далеко не все корпорации спешат удешевлять модели на фоне отсутствующих опций. Согласно представленным данным, машины подорожали в среднем на 15–26% в зависимости от класса и исполнения. Однако во второй половине года спрос на новые автомобили, скорее всего, снизится, и поэтому стоимость поднимется не так сильно, передает «Российская газета».

Действительно, присутствие транспортных средств в дилерских центрах продолжает определять баланс сил в рейтинге реализации. Среди лидеров рынка только АвтоВАЗ смог сохранить положительную динамику, нарастив продажи на 3%. При этом отечественный бренд Lada остался «в плюсе», несмотря на неоднократные остановки конвейера в июне-июле на фоне дефицита электронных компонентов.

Эксперты ранее спрогнозировали возвращение двухлетних показателей выдачи кредитов на покупку транспортных средств. В результате россияне могут начать чаще оформлять ссуды для приобретения машины на фоне повышения стоимости моделей на рынке.

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машины автомобиль рынок
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