Зеленский укрепляет власть, а радикалы снова бунтуют и грозят революцией

Владимир Зеленский продолжает укреплять власть на Украине, на фоне чего радикалы организовали митинг в столице и грозятся новыми массовыми акциями протеста. В большой политике в Россию, а затем и на Украину засобиралась Ангела Меркель, что наводит на мысли о продолжающихся торгах по большой сделке.

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшую неделю уровень нарушений в Донбассе снова пошел вверх, увеличившись практически в 1,5 раза (751 обстрел против 555).

Федеральное агентство новостей /

На северном фронте сложная ситуация сохранялась в районах Золотого (58 км северо-западнее Луганска), которое находится на стыке подразделений 24-й отдельной механизированной и 57-ой мотопехотной бригад. Именно там в течение недели в результате обстрела со стороны украинских силовиков получила ранение мирная жительница, были повреждены больница и многоэтажный дом. При этом последние два факта также подтвердили наблюдатели ОБСЕ.

На центральном участке фронта сложная обстановка сохранялась в пригородах Донецка и Горловки.

Федеральное агентство новостей /

На этом фоне в окрестностях Донецка завершается ротация 72-ой механизированной на 25-ю парашютно-десантную бригаду. Первая с железнодорожной станции в Константиновке уже убывает в пункт постоянной дислокации в Киевской области.

На южном участке наиболее сложная ситуация остается в районах Петровского (38 км юго-западнее Донецка), где оборону занимает 93-я механизированная бригада, а также на самом юге — у 128-й горно-штурмовой бригады.

С 13 августа СБУ начала масштабные учения по противодействию террористическим угрозам на территориях Луганской и Донецкой областей. Проходить они будут в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием оружия и бронетехники.

Антитеррористические учения проходят в Донбассе с завидной регулярностью. При этом масштабного использования бронетехники и огнестрельного оружия не было. Теперь же СБУ предупреждает о том, что там практически возможны полноценные боевые действия.https://t.co/G4uUBZjPlA — Украина • РУ (@ukraina_ru) August 13, 2021

На этом фоне в СБУ призывают жителей иметь при себе документы, удостоверяющие личность при необходимости передвижения по городу. Скорее всего тренировка направлена на усиление контрразведывательного режима, но более для пресечения проникновения в области «распоясывавшихся» в последнее время радикалов из «Национального корпуса»1 (организация запрещена в РФ).

Митинг националистов

На фоне начавшегося в августе преследования Киевом харьковской ячейки «Национального корпуса» организация приступила к известным ей методам давления на власть.

Задержанные из ОПГ "Национальный корпус" г.Харьков pic.twitter.com/Ox0ZJ5ejGg — Николай Зинченко (@khorolskaya20gm) August 7, 2021

14 августа прошел митинг радикалов у здания офиса президента в Киеве, переросший в столкновения с силовиками.

А это Киев!

Там проходит митинг националистов возле офиса Зеленского! Силовики стоят как могут, но уже есть пострадавшие!

А потом будут и осуждённые… pic.twitter.com/7KWBaaPyUn — Оля (@Kiskiskisa_) August 14, 2021

В ходе официального брифинга глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что протестующие разбирали мостовую, кидали в правоохранителей камни, палки, дымовые шашки. В итоге семеро полицейских получили термические ожоги глаз, один сотрудник национальной гвардии — травму руки. Также телесные повреждения получил один журналист.

СБУ предупредила офис президента о подготовке радикалами новых массовых акций протеста с 20 августа, а значит, противостояние власти с подконтрольной бывшему министру внутренних дел Арсену Авакову силой в лице организации «Национальный корпус» только начинается. При внешней поддержке борьба эта вполне может увести Украину в очередную зону турбулентности. Благоприятную почву для этого создают повышающиеся тарифы и увеличивающаяся бедность местного населения.

Зеленский продолжает укреплять свою власть в стране

Понимая это, президент Украины Владимир Зеленский продолжает укреплять свою власть. Очередные чистки коснулись министерства внутренних дел, где буквально за несколько дней до анонсированного митинга радикалов назначили нового главу киевской полиции — полковника Ивана Выговского.

Федеральное агентство новостей /

Примечателен он тем, что уже справлялся с актами гражданского неповиновения, но только в Полтавской области.

На этом фоне офис президента Украины начал активный поиск компромата против председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, ведущего независимую политику и в будущем способного составить конкуренцию Зеленскому.

Федеральное агентство новостей /

Большая политика — большая игра

На фоне подготовки визита президента Украины в США (запланирован 30 августа) канцлер ФРГ Ангела Меркель решила посетить Киев 22 августа. Однако сначала она намерена встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 20 августа.

Скорее всего, этот визит является продолжением череды встреч на высшем уровне, которые начались после переговоров Владимира Путина и Джо Байдена. Это значит, что решаться будет вопрос украинского кризиса и будущие отношения ЕС и России.

Ведь договоренности по «Северному потоку-2» между Германией и США уже достигнуты в ходе визита Ангелы Меркель в США, однако они стали возможны благодаря торгам, в ходе которых все стороны должны пойти на уступки, в том числе и Россия. Результатом же переговоров на высшем уровне призван стать диалог глав РФ Путиным и Украины с закреплением договоренностей по украинскому кризису, приемлемых для обеих сторон.

Военная поддержка Украины

В течение августа на аэродроме близ Винницы будут идти курсы подготовки украинских военнослужащих сил специальных операций (ССО) под руководством представителей 352-ого авиакрыла и, возможно, 10-й группы ССО США.

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / facebook.com /

В рамках мероприятия на Украину прибыли два самолета МС-130 ССО США, предназначенных для выполнения специфичных задач, среди которых — заброска, снабжение и эвакуация подразделений ССО, доставка грузов в сложных условиях. Именно на таких самолетах не так давно осуществлялась доставка РСЗО HIMARS на территорию Румынии. Тех самых, для которых сейчас разрабатывают новую более дальнобойную ракету.

WHAT HAS SIX WHEELS, A BOX FULL OF ROCKETS, AND CAN DEPLOY ANYTIME, ANYWHERE? ✈️????????????????????

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SOCEUR led a dynamic force employment training with @352SOW and @USArmyEURAF from #Germany to #Romania to enhance @US_EUCOM's ability to rapidly deploy #HiMARS and position critical forces. pic.twitter.com/EIalXUhkCZ — US Spec Ops Europe (@US_SOCEUR) April 12, 2021

Дальнейшие шаги по развитию ССО Украины обсудили 13 августа командующий украинских ССО генерал Григорий Галаган и стратегический советник представительства НАТО на Украине Майкл Рипасс. Помогали им специалисты штаба ССО НАТО. Одним из вопросов было обсуждение нового законопроекта Украины «Об основах национального сопротивления». Это дает основания полагать, что весомую роль в организации этого сопротивления сыграют украинские ССО.

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / facebook.com /

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1 Организация запрещена на территории РФ.