Жители Украины поставили под сомнение возможность «возвращения» Крыма

Киев, 15 августа. Жители Украины выразили сомнения в том, что киевские власти способны «вернуть» Крым.

Тема гипотетического «возвращения» российского полуострова на Украину не утихает. Официальный Киев испытывает надежду, что когда-нибудь республика выйдет из состава РФ. Тем временем многие украинцы скептически относятся к шансам Киева «вернуть» Крым. Ответы жителей столицы приводят украинские СМИ

«Нет, потому что никто его не отдаст. И что значит вернуть?» — задался вопросом один из жителей Киева.

«Это требует очень больших усилий — военных и так далее. Украина не готова к этому», — отметил другой киевлянин.

«Нет. Вы отдыхали, когда-нибудь в Крыму? Видели, какое там население: татары и русские. Украинцев там мало. Я не знаю, что должно произойти, чтобы вернулся Крым», — сказала жительница украинской столицы.