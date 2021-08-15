Жители Украины поставили под сомнение возможность «возвращения» Крыма

Киев, 15 августа. Жители Украины выразили сомнения в том, что киевские власти способны «вернуть» Крым.
Тема гипотетического «возвращения» российского полуострова на Украину не утихает. Официальный Киев испытывает надежду, что когда-нибудь республика выйдет из состава РФ. Тем временем многие украинцы скептически относятся к шансам Киева «вернуть» Крым. Ответы жителей столицы приводят украинские СМИ
«Нет, потому что никто его не отдаст. И что значит вернуть?» — задался вопросом один из жителей Киева.
«Это требует очень больших усилий — военных и так далее. Украина не готова к этому», — отметил другой киевлянин.
«Нет. Вы отдыхали, когда-нибудь в Крыму? Видели, какое там население: татары и русские. Украинцев там мало. Я не знаю, что должно произойти, чтобы вернулся Крым», — сказала жительница украинской столицы.
Еще один респондент выразил уверенность, что Москва никогда не отдаст полуостров, только в случае вхождения Украины в состав РФ.
«Там сильны русские традиции, стоит флот. Не отдаст Россия, они костьми лягут, но не отдадут. Разве что при условии, что Украина войдет в состав России», — подчеркнул он.
Ранее украинская община Крыма высмеяла план главы Министерства иностранных дел страны Дмитрия Кулебы по «возвращению» региона. Глава диаспоры Анастасия Гридчина назвала абсурдными заявления дипломата.