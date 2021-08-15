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Жители Украины поставили под сомнение возможность «возвращения» Крыма
Политика
Жители Украины поставили под сомнение возможность «возвращения» Крыма
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Киев, 15 августа. Жители Украины выразили сомнения в том, что киевские власти способны «вернуть» Крым.

Тема гипотетического «возвращения» российского полуострова на Украину не утихает. Официальный Киев испытывает надежду, что когда-нибудь республика выйдет из состава РФ. Тем временем многие украинцы скептически относятся к шансам Киева «вернуть» Крым. Ответы жителей столицы приводят украинские СМИ

«Нет, потому что никто его не отдаст. И что значит вернуть?» — задался вопросом один из жителей Киева.

«Это требует очень больших усилий — военных и так далее. Украина не готова к этому», — отметил другой киевлянин.

«Нет. Вы отдыхали, когда-нибудь в Крыму? Видели, какое там население: татары и русские. Украинцев там мало. Я не знаю, что должно произойти, чтобы вернулся Крым», — сказала жительница украинской столицы.

Еще один респондент выразил уверенность, что Москва никогда не отдаст полуостров, только в случае вхождения Украины в состав РФ.

«Там сильны русские традиции, стоит флот. Не отдаст Россия, они костьми лягут, но не отдадут. Разве что при условии, что Украина войдет в состав России», — подчеркнул он.

Ранее украинская община Крыма высмеяла план главы Министерства иностранных дел страны Дмитрия Кулебы по «возвращению» региона. Глава диаспоры Анастасия Гридчина назвала абсурдными заявления дипломата.

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