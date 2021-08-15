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NASA спрогнозировало возможное столкновение астероида Бенну с Землей
Наука
NASA спрогнозировало возможное столкновение астероида Бенну с Землей
nasa.gov

Москва, 15 августа. Вероятность столкновения астероида Бенну с Землей оказалась выше ожидаемого ранее. NASA спрогнозировало возможную дату этого космического события.

Околоземный астероид Бенну считается одним из самых опасных объектов, находящихся в Солнечной системе. Космический аппарат OSIRIS-Rex собрал данные с его поверхности, которые позволили смоделировать движение Бенну, сообщается на сайте космического агентства.

Так, согласно предположениям специалистов, вероятность столкновения астероида с Землей равна 1 к 1750. При этом в NASA считают, что данное событие может произойти 24 сентября 2184 года. По словам ученых, в результате человечество могут ожидать катастрофические последствия, которые сравнимы со взрывом мощностью более 1,1 млрд тонн в тротиловом эквиваленте.

Шведский футуролог Карим Джебари ранее предсказал гибель Земли от удара астероида. Еще одной возможной причиной вымирания человечества могут стать пандемии, поскольку опасность представляют заболевания, которые легко могут передаваться между людьми.

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