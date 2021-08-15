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Владелец оппозиционного СМИ Никарагуа задержан по обвинению в мошенничестве
Латинская Америка
Владелец оппозиционного СМИ Никарагуа задержан по обвинению в мошенничестве
pixabay.com  / 

Манагуа, 15 августа. В Никарагуа задержали директора одной из крупнейших оппозиционных газет La Prensa Хуана Лоренцо Ольманна Чаморро. Его подозревают в отмывании денег и мошенничестве.

Полицейские в пятницу провели обыск в офисе газеты, а в ночь на субботу задержали Чаморро. Его отвезли сначала к следователю, а затем в местный изолятор. Брат журналиста Карлос Фернандо написал у себя в Twitter, что силовики также забрали из редакции технику.

«Рейд начался в полдень в пятницу и продолжался до четырех часов утра сегодня, когда был арестован Хуан Лоренцо, которого полиция доставила на своей машине под охраной двух патрулей в тюрьму», — сообщил он.

Через несколько часов после этих событий правоохранители опубликовали заявление, в котором утверждается, что директора издания подозревают в мошенничестве с таможней и отмывании денег.

Реакция

Межамериканская комиссия по правам человека (CIDH) осудила задержание Хуана Чаморро и призвала выпустить его и всех политических заключенных.

«CIDH осуждает арест генерального директора газеты. Дело которого, как было объявлено властями, расследуется по факту таможенного мошенничества и других преступлений», — говорится в сообщении.

Генеральный секретарь Организации американских государств (OAS) Луис Альмагро у себя в Twitter также осудил задержание журналиста.

Владелец оппозиционного СМИ Никарагуа задержан по обвинению в мошенничестве
Prt Scr twitter.com  / @_EGNoticias

«Требуем информацию о ситуации с Хуаном Лоренцо Ольманном. Мы осуждаем продолжающиеся нападения на свободу выражения мнения в Никарагуа», — написал он.

В преддверии выборов

С начала июня в Никарагуа заключили под стражу несколько десятков оппозиционеров. Некоторые из них были потенциальными кандидатами в президенты — Кристиана Чаморро, Артуро Крус, Феликс Марадиага. Правительство обвиняет арестованных в отмывании денег, государственной измене и заговоре. Данную политику ранее раскритиковали в США и ООН. Америка ввела санкции против окружения главы страны, а Организация Объединенных Наций потребовала отпустить лидеров оппозиции. В государстве 7 ноября пройдут выборы, и действующий президент Даниэль Ортега планирует переизбираться на третий срок.

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