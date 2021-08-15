Владелец оппозиционного СМИ Никарагуа задержан по обвинению в мошенничестве

Манагуа, 15 августа. В Никарагуа задержали директора одной из крупнейших оппозиционных газет La Prensa Хуана Лоренцо Ольманна Чаморро. Его подозревают в отмывании денег и мошенничестве.

Este es el comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa sobre el allanamiento a LA PRENSA y la detención de Juan Lorenzo Holmann. https://t.co/UzwdxeeB8s — LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) August 14, 2021

Полицейские в пятницу провели обыск в офисе газеты, а в ночь на субботу задержали Чаморро. Его отвезли сначала к следователю, а затем в местный изолятор. Брат журналиста Карлос Фернандо написал у себя в Twitter, что силовики также забрали из редакции технику.

«Рейд начался в полдень в пятницу и продолжался до четырех часов утра сегодня, когда был арестован Хуан Лоренцо, которого полиция доставила на своей машине под охраной двух патрулей в тюрьму», — сообщил он.

ASALTO A LA PRENSA /1 El allanamiento empezó al mediodía del viernes y continuó hasta las cuatro de la madrugada de hoy, con la detención del gerente Juan Lorenzo Holmann, quien fue llevado por la Policia en su vehículo, custodiado por dos patrullas, a la cárcel de El Chipote. — Carlos F Chamorro (@cefeche) August 14, 2021

Через несколько часов после этих событий правоохранители опубликовали заявление, в котором утверждается, что директора издания подозревают в мошенничестве с таможней и отмывании денег.

Реакция

Межамериканская комиссия по правам человека (CIDH) осудила задержание Хуана Чаморро и призвала выпустить его и всех политических заключенных.

«CIDH осуждает арест генерального директора газеты. Дело которого, как было объявлено властями, расследуется по факту таможенного мошенничества и других преступлений», — говорится в сообщении.

#Nicaragua ???????? #CIDH condena la detención de Juan Lorenzo Holmann, gerente general del diario @laprensa, quien según lo anunciado por las autoridades estaría siendo investigando por defraudación aduanera y otros delitos. — CIDH - IACHR (@CIDH) August 15, 2021

Генеральный секретарь Организации американских государств (OAS) Луис Альмагро у себя в Twitter также осудил задержание журналиста.

Prt Scr twitter.com / @_EGNoticias

«Требуем информацию о ситуации с Хуаном Лоренцо Ольманном. Мы осуждаем продолжающиеся нападения на свободу выражения мнения в Никарагуа», — написал он.

Exigimos información sobre la situación del secretario de la Junta Directiva de @laprensa

Juan Lorenzo Holmann, y condenamos los continuos ataques a la libertad de expresión en Nicaragua. https://t.co/7H9fYo6ud9 — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) August 14, 2021

В преддверии выборов

С начала июня в Никарагуа заключили под стражу несколько десятков оппозиционеров. Некоторые из них были потенциальными кандидатами в президенты — Кристиана Чаморро, Артуро Крус, Феликс Марадиага. Правительство обвиняет арестованных в отмывании денег, государственной измене и заговоре. Данную политику ранее раскритиковали в США и ООН. Америка ввела санкции против окружения главы страны, а Организация Объединенных Наций потребовала отпустить лидеров оппозиции. В государстве 7 ноября пройдут выборы, и действующий президент Даниэль Ортега планирует переизбираться на третий срок.