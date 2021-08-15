Американские ученые объяснили популярность негативных постов в соцсетях

Вашингтон, 15 августа. Исследователи из США проанализировали 12,7 млн записей в Twitter. Они определили, что посты с руганью набирают больше лайков и быстрее разлетаются по Сети.

Авторы работы отметили, что алгоритмы соцсетей способны влиять на поведение пользователей в интернете. Самыми просматриваемыми сообщениями оказались посты с негативом и агрессией.

Специалисты рассказали, что увеличение выгоды от вовлеченности пользователей может косвенно оказать влияние на их моральное поведение. Таким образом, провокационный контент повышает вовлеченность аудитории.

Эксперты считают, что в обществе прослеживается тенденция разделения психологии человека на онлайн и офлайн. Люди, которые в жизни редко сталкиваются с резонансными ситуациями, в Сети наоборот, более эмоциональны и активны.

Как ранее сообщалось, пользователи Instagram смогут контролировать нежелательный контент в ленте. Этой опцией смогут воспользоваться лишь совершеннолетние пользователи соцсети.