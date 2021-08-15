Экономист Делягин дал рекомендации россиянам по спасению собственных сбережений

Москва, 15 августа. Чтобы спасти свои сбережения от мошенников, следует на время отказаться от инвестиций, а деньги попросту «припрятать», заявил известный российский экономист Михаил Делягин.

Хорошим вариантом сохранения накопленных средств является открытие депозита в банке. С повышением ставки рефинансирования Центробанком РФ доходность вкладов заметно подросла, отметил эксперт.

Инвестировать деньги в рискованные активы вообще не следует, уверен Делягин. Главная причина, по которой лучше отказаться от экспериментов, — сильная турбулентность в российской экономике. Те, кто все же решится поверить в «заоблачные проценты» того или иного интернет-проекта, вероятнее всего окажутся без денег.

Глава аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев ранее заявил, что россиянам следует диверсифицировать свои накопления: по 40% хранить в рублях и долларах, а оставшиеся 20% — в евро.