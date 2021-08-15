Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 21:50
21:47
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев не смог сдержать слез на съемках проекта «Ну-ка, все вместе!»
21:47
Политика
Совбез ООН созвал экстренное заседание по ситуации в Афганистане
21:43
Происшествия
Двое детей пострадали из-за столкновения «Волги» с остановкой в Башкирии
21:23
Политика
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и улетел в Таджикистан
21:05
Армия
Киевский эксперт Романенко рассказал о «мрачном уроке» США для Украины
21:04
Экономика
Основатель NVIDIA продал бумаги компании на сумму 160 млн долларов
21:03
Экономика
Автоэксперты рассказали, как зарабатывают компании в период дефицита чипов
21:02
Латинская Америка
Владелец оппозиционного СМИ Никарагуа задержан по обвинению в мошенничестве
21:00
Общество
Политолог Витушкин объяснил, почему партии «Родина» ставят препоны перед выборами
21:00
ФАН-ТВ
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Ева Авеева
Все новости

Экономист Делягин дал рекомендации россиянам по спасению собственных сбережений

  /   Обновлено: 15 августа 2021 20:45
Экономика
Экономист Делягин дал рекомендации россиянам по спасению собственных сбережений
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 августа. Чтобы спасти свои сбережения от мошенников, следует на время отказаться от инвестиций, а деньги попросту «припрятать», заявил известный российский экономист Михаил Делягин.

Хорошим вариантом сохранения накопленных средств является открытие депозита в банке. С повышением ставки рефинансирования Центробанком РФ доходность вкладов заметно подросла, отметил эксперт.

Инвестировать деньги в рискованные активы вообще не следует, уверен Делягин. Главная причина, по которой лучше отказаться от экспериментов, — сильная турбулентность в российской экономике. Те, кто все же решится поверить в «заоблачные проценты» того или иного интернет-проекта, вероятнее всего окажутся без денег.

Глава аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев ранее заявил, что россиянам следует диверсифицировать свои накопления: по 40% хранить в рублях и долларах, а оставшиеся 20% — в евро.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Экономист Делягин дал рекомендации россиянам по спасению собственных сбережений
Михаил Делягин мошенничество сбережения рискованные активы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru