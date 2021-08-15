Эфиопские военные устранили группу суданских наемников

Аддис-Абеба, 15 августа. Правоохранительные органы Эфиопии ликвидировали более 170 боевиков из Судана, прибывших поддержать радикалов из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

Власти республики считают, что суданцы также планировали устроить диверсию на месте строительства плотины «Возрождение» (Хидасэ). После этого наемники собирались отправиться в штат Амхара и совершить ряд разбойных нападений на мирных жителей.

Интересен факт, что недавно Судан понес убытки от второго этапа заполнения Хидасэ. Июльский приход от реки Голубой Нил достиг 5 миллиардов кубометров, что на 2,2 млрд ниже, чем за аналогичный промежуток времени в 2020 году.

Нельзя исключать вероятности, что желание суданских боевиков помешать работам над плотиной является чьим-то заказом, который щедро оплатят.

Ситуация с межэтническим конфликтом в Эфиопии обостряется действиями радикалов НФОТ. Ранее поступили сообщения, что бандиты захватили Лалибэлу. В этом городе находится экспонат из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО — скальные церкви.