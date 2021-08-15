«Бегут при первой же опасности»: Пригожин жестко осадил США за кризис в Афганистане

Санкт-Петербург, 15 августа. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию в Афганистане на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО.

В пресс-службу компании «Конкорд» поступил запрос от редакции издания «ПолитЭксперт». Журналисты попросили бизнесмена прокомментировать стремительное наступление «Талибана»1 (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане сразу после того, как весной США объявили о выводе войск.

Комментируя обстановку, Евгений Пригожин отметил, что подробный анализ случившегося еще только предстоит дать, чем и занимаются политические эксперты.

«Во-вторых, с уверенностью можно сказать, что американцы не умеют обучать армии, а те, кто выбирают их партнерами — совершают большую ошибку. Они бессовестно бросают своих партнеров и бегут при первой же опасности. В-третьих, касательно американской миссии в Афганистане, есть русская пословица: «Не в коня корм». Пользуясь случаем, обращаюсь к партнерам США: «Будьте начеку, не теряйте бдительность. Американцы вас в лучшем случае бросят, а в худшем сдадут». Итог присутствия США в Афганистане можно охарактеризовать следующим образом — красавчики талибы вдули Дядюшке Сэму по самые не балуйся», — заключил Пригожин.

Ранее талибы заявили о намерении в скором времени объявить из президентского дворца о создании «Исламского эмирата Афганистан». Такое сообщение появилось на фоне переговоров с Правительством Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.

1 Организация запрещена на территории РФ.