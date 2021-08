Подъем уровня рек и дожди в Судане оставили десятки людей без жилья

Хартум, 15 августа. Уровень рек Нил и Атбара поднялся в Судане на четыре сантиметра. Синоптики предупредили о дожде, который надвигается на прибрежный город Аль-Дабба, в связи с чем силы обороны приступили к откачке и отводу воды на северо-востоке страны.

Накануне затопило близлежащие населенные пункты. По информации властей, 95 домов полностью и частично разрушились. Вода дошла до деревень и повредила 39 построек.

Проливные дожди и наводнения отрезали более восьми поселений от национальной дороги, что затруднило доступ к ним. Сельские жители потеряли имущество, жилье и продукты.

#ThisWeekInReview for @WFP #Sudan : ???? Started providing food to ppl affected by floods in El Fao, #Gedaref ???? Urgent assistance provided at a new border crossing where Ethiopian refugees are arriving ???? Completed food distributions to 16,000 ppl in #UmRakubaRefugeeCamp pic.twitter.com/FCikIZmnXW

Ранее Хартум сообщал о 24 жертвах. Наибольшее число смертей зарегистрировали в провинции Нил. Многие суданцы погибли от поражения электрическим током или при обрушении домов. По предварительным оценкам полностью или частично разрушено более 2500 построек.

Проливные дожди и внезапные наводнения затронули по меньшей мере 10 из 18 провинций Судана, в результате чего пострадали более 15 тысяч человек. Разрушены, либо полностью уничтожены дома, инфраструктура и сельскохозяйственные угодья.

#SUDAN: Floods Flash update No. 06

- 10 out of 18 states affected by flooding

- Over 15,700 people affected by floods

- Assessments will be carried out to determine the number of people affected and their needs



Read the latest #floods flash update: https://t.co/cOLL3MXzkE pic.twitter.com/hU0qVEDoSM