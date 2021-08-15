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Кэмерон Диаз впервые за семь лет рассказала, почему решилась уйти из большого кино
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз впервые за семь лет рассказала, почему решилась уйти из большого кино
instagram.com  /  @camerondiaz

Лос-Анджелес, 15 августа. Голливудская звезда Кэмерон Диаз решилась на откровенное признание. Артистка рассказала, почему приняла одно из самых сложных решений в своей жизни и ушла из большого кино.

Кинематограф лишился лучезарной блондинки в 2014 году, после выхода семейного мюзикла «Энни». В рамках шоу Hart to Heart она рассказала его ведущему Кевину Харту, что ей было тяжело прощаться с тем, что она делала на высоком профессиональном уровне. Однако карьера занимала слишком много времени и не позволяла заниматься личной жизнью.

«Я встретила своего мужа, у нас появилась семья. На все эти вещи у меня не было времени раньше, и в тот момент у меня не было возможности принять правильные решения в этом плане», — рассказала звезда «Маски».

Спустя семь лет артистка призналась, что очень скучает по ремеслу. Однако оставить его она решилась, потому что не справлялась и не могла совмещать личную жизнь и успешную карьеру в Голливуде.

Зато теперь все свое время Кэмерон Диаз посвящает любимой семье — мужу, музыканту Бенджи Мэддену и совсем еще юной дочери Рэддикс. После долгих попыток артистка смогла родить наследницу в декабре 2019 года.

Совсем недавно известная блондинка перестала прятать лицо своей дочери от общественности. Актрису и ее дочь заметили во время похода в кафе в Лос-Анджелесе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Кэмерон Диаз впервые за семь лет рассказала, почему решилась уйти из большого кино
кино актриса семья звезды диаз
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