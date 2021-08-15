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Отоларинголог оценила вероятность восстановления голоса у МакSим
Шоу-бизнес
Отоларинголог оценила вероятность восстановления голоса у МакSим
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 15 августа. Певица МакSим начала реабилитацию после комы, однако неизвестно, удастся ли ей восстановить голос. Отоларинголог-фониатр Галина Улезько оценила шансы на выздоровление звезды.

Певица Марина Максимова (МакSим) лишь недавно вернулась домой после двухмесячного пребывания в больнице, где врачи боролись за ее жизнь. Теперь артистке предстоит долгое восстановление, но ее карьера уже находится в подвешенном состоянии из-за потери голоса. Фониатр Галина Улезько оценила состояние звезды. Эксперт отметила в интервью kp.ru, что Максимова еще имеет шансы на полное выздоровление.

"У МакSим было много общей патологии, усугубление алкоголем и наркотиками, что влияло на печень — которая, прежде всего, сосудистый орган детоксикаций. Ее историю болезни я не видела, но если было грамотное лечение кровообращения и детоксикации, возможно, это поможет спасти ситуацию по возвращению голоса", — предположила эксперт.

Несмотря на прогнозы специалистов и возвращение Максимовой домой, представитель артистки не готова обнадежить поклонников. Недавно собеседник ФАН сообщил, что реабилитация может занять слишком много времени и не стоит ждать возвращения звезды на сцену ранее, чем через год.

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здоровье звезды макsим
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