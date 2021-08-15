Пожар в индийской гостинице унес жизни по меньшей мере двух человек

Нью-Дели, 15 августа. Пламя охватило гостиницу в Нью-Дели. В результате пожара погибли по меньшей мере два человека.

Как только служба пожарной охраны получила сигнал о возгорании, к месту происшествия выехали восемь пожарных расчетов. В настоящий момент огнеборцы ведут работы по ликвидации открытого огня на территории индийского отеля, сообщает местный телеканал NDTV.

Согласно информации сотрудников экстренных служб Нью-Дели, причины пожара в гостинице неизвестны. Также нет данных о площади, охваченной огнем.