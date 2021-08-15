Лесные пожары стремительно распространяются по центральному Израилю

Иерусалим, 15 августа. В центральной части Израиля стремительно распространяются лесные пожары. Для их тушения стянуты сотни пожарных расчетов со всей страны, борьба с огнем усложняется сухой погодой и сильным ветром.

Небо над Иерусалимом наполнено черно-оранжевым дымом, несколько общин западнее города эвакуируются, а дороги в районах возгорания перекрываются. Причины возникновения пожаров к настоящему моменту не установлены.

Israel: Photo, Massive forest fire near Jerusalem, city covered in smoke, thousands evacuated, several homes destroyed pic.twitter.com/v5MmxPgEjv — Yiddish News (@YiddishNews) August 15, 2021

Лето 2021 года на Ближнем Востоке характеризуется устойчивыми высокими температурами (40-50°C) и суховеями, что привело к стремительному распространению лесных пожаров по странам региона.

Так, например, в конце июля-начале августа подобное бедствие настигло Турцию, которой пришлось принять иностранную помощь для успокоения стихии. По утверждению Анкары, пожары были спровоцированы деятельностью аффилированных с курдским сопротивлением активистов.

???? Aydın'ın Karacasu ilçesinde 3'üncü gününde devam eden orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı bir mahalledeki bazı evler tahliye edildi.



????️ Vali Hüseyin Aksoy ise şu ana kadar 350 hektar alanın zarar gördüğünü bildirdi — milliyet.com.tr (@milliyet) August 5, 2021

В тот же период пламя стало распространяться по северной территории Ливана. Для борьбы с огнем власти смогли привлечь до 500 пожарных, которым помогали местные жители. Также оказали содействие власти Кипра.

Good morning, everything is on fire



-Boreal forest from North America to Siberia has never seen anything like these wildfires

-Greece, Turkey, Sardinia, Spain, Lebanon also on fire



All “unprecedented”: More global heating =more fires =more emissions =more heating =more fires pic.twitter.com/iCIlZUfYfn — Assaad Razzouk (@AssaadRazzouk) July 31, 2021

Отсюда пожар перекинулся на соседнюю Сирию, в провинцию Хомс. Для недопущения распространения пламени привлекались силы гражданской обороны и сирийской армии, в тушении участвовала и авиация. Подавлению огня препятствовали сильный сухой ветер, высокая температура воздуха и сложный ландшафт.