Лесные пожары стремительно распространяются по центральному Израилю

Иерусалим, 15 августа. В центральной части Израиля стремительно распространяются лесные пожары. Для их тушения стянуты сотни пожарных расчетов со всей страны, борьба с огнем усложняется сухой погодой и сильным ветром.

Небо над Иерусалимом наполнено черно-оранжевым дымом, несколько общин западнее города эвакуируются, а дороги в районах возгорания перекрываются. Причины возникновения пожаров к настоящему моменту не установлены.

Лето 2021 года на Ближнем Востоке характеризуется устойчивыми высокими температурами (40-50°C) и суховеями, что привело к стремительному распространению лесных пожаров по странам региона.

Так, например, в конце июля-начале августа подобное бедствие настигло Турцию, которой пришлось принять иностранную помощь для успокоения стихии. По утверждению Анкары, пожары были спровоцированы деятельностью аффилированных с курдским сопротивлением активистов.

В тот же период пламя стало распространяться по северной территории Ливана. Для борьбы с огнем власти смогли привлечь до 500 пожарных, которым помогали местные жители. Также оказали содействие власти Кипра.

Good morning, everything is on fire



-Boreal forest from North America to Siberia has never seen anything like these wildfires

-Greece, Turkey, Sardinia, Spain, Lebanon also on fire



All “unprecedented”: More global heating =more fires =more emissions =more heating =more fires pic.twitter.com/iCIlZUfYfn