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Лесные пожары стремительно распространяются по центральному Израилю
Ближний Восток
Лесные пожары стремительно распространяются по центральному Израилю
Global Look Press  /  Jinipix/Xinhua

Иерусалим, 15 августа. В центральной части Израиля стремительно распространяются лесные пожары. Для их тушения стянуты сотни пожарных расчетов со всей страны, борьба с огнем усложняется сухой погодой и сильным ветром.

Небо над Иерусалимом наполнено черно-оранжевым дымом, несколько общин западнее города эвакуируются, а дороги в районах возгорания перекрываются. Причины возникновения пожаров к настоящему моменту не установлены.

Лето 2021 года на Ближнем Востоке характеризуется устойчивыми высокими температурами (40-50°C) и суховеями, что привело к стремительному распространению лесных пожаров по странам региона.

Так, например, в конце июля-начале августа подобное бедствие настигло Турцию, которой пришлось принять иностранную помощь для успокоения стихии. По утверждению Анкары, пожары были спровоцированы деятельностью аффилированных с курдским сопротивлением активистов.

В тот же период пламя стало распространяться по северной территории Ливана. Для борьбы с огнем власти смогли привлечь до 500 пожарных, которым помогали местные жители. Также оказали содействие власти Кипра.

Отсюда пожар перекинулся на соседнюю Сирию, в провинцию Хомс. Для недопущения распространения пламени привлекались силы гражданской обороны и сирийской армии, в тушении участвовала и авиация. Подавлению огня препятствовали сильный сухой ветер, высокая температура воздуха и сложный ландшафт.

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