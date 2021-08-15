Лесные пожары стремительно распространяются по центральному Израилю

Иерусалим, 15 августа. В центральной части Израиля стремительно распространяются лесные пожары. Для их тушения стянуты сотни пожарных расчетов со всей страны, борьба с огнем усложняется сухой погодой и сильным ветром.
Небо над Иерусалимом наполнено черно-оранжевым дымом, несколько общин западнее города эвакуируются, а дороги в районах возгорания перекрываются. Причины возникновения пожаров к настоящему моменту не установлены.
Israel: Photo, Massive forest fire near Jerusalem, city covered in smoke, thousands evacuated, several homes destroyed pic.twitter.com/v5MmxPgEjv— Yiddish News (@YiddishNews) August 15, 2021
Лето 2021 года на Ближнем Востоке характеризуется устойчивыми высокими температурами (40-50°C) и суховеями, что привело к стремительному распространению лесных пожаров по странам региона.
Так, например, в конце июля-начале августа подобное бедствие настигло Турцию, которой пришлось принять иностранную помощь для успокоения стихии. По утверждению Анкары, пожары были спровоцированы деятельностью аффилированных с курдским сопротивлением активистов.
???? Aydın'ın Karacasu ilçesinde 3'üncü gününde devam eden orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı bir mahalledeki bazı evler tahliye edildi.— milliyet.com.tr (@milliyet) August 5, 2021
????️ Vali Hüseyin Aksoy ise şu ana kadar 350 hektar alanın zarar gördüğünü bildirdi
В тот же период пламя стало распространяться по северной территории Ливана. Для борьбы с огнем власти смогли привлечь до 500 пожарных, которым помогали местные жители. Также оказали содействие власти Кипра.
Good morning, everything is on fire— Assaad Razzouk (@AssaadRazzouk) July 31, 2021
-Boreal forest from North America to Siberia has never seen anything like these wildfires
-Greece, Turkey, Sardinia, Spain, Lebanon also on fire
All “unprecedented”: More global heating =more fires =more emissions =more heating =more fires pic.twitter.com/iCIlZUfYfn
Отсюда пожар перекинулся на соседнюю Сирию, в провинцию Хомс. Для недопущения распространения пламени привлекались силы гражданской обороны и сирийской армии, в тушении участвовала и авиация. Подавлению огня препятствовали сильный сухой ветер, высокая температура воздуха и сложный ландшафт.