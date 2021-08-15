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Американцы обвинили Байдена в предательстве Афганистана после падения Кабула
Весь мир
Американцы обвинили Байдена в предательстве Афганистана после падения Кабула
Федеральное агентство новостей  / 

Федеральное агентство новостей (ФАН) негативно относится к идеологии и деятельности террористических организаций. Сведения об их целях и действиях приводятся исключительно в информационных целях и не являются пропагандой.

На фоне захвата Кабула движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) на президента США Джо Байдена в социальных сетях обрушился шквал критики. Несмотря на широкую поддержку решения о выводе войск из Афганистана со стороны населения Соединенных Штатов, многие граждане сочли это провалом американской политики в мире и предательством по отношению к своим союзникам.

«Гуляю по Кабулу. Жесткие взгляды. Атмосфера изменилась. Люди не грустят — они злы на США за то, что их страну бросили на растерзание войне, хаосу и талибам», — пишет один из пользователей.

«Президент Байден заявил, что «Америка вернулась». Некоторые из нас поверили ему. Но предательство Байденом Афганистана показывает, что это в лучшем случае лишь отчасти правда. Сегодняшний день запомнится как день позора для США, НАТО и ООН», — считает другой.

В ходе своего выступления 14 августа Байден возложил вину успешное продвижение талибов на своего предшественника Дональда Трампа, заявив, что условия заключенной им сделки в Дохе лишь усилили позиции боевиков. Но при этом он подчеркнул, что в любом случае вывел бы американские войска из региона, не желая «отправлять еще одно поколение» на эту войну.

«Еще год или пять лет военного присутствия США не изменили бы ситуацию, если афганские военные не могут или не хотят защищать свою собственную страну. Бесконечное американское нахождение в центре гражданского конфликта в другой стране было для меня неприемлемым», — сказал глава США.

В свою очередь, Трамп заявил, что разработанный им план вывода гарантировал безопасность американскому персоналу и собственности в Афганистане. Он назвал действия Байдена бегством и подчеркнул, что талибы уже не будут уважать и бояться Соединенные Штаты.

«Какой же будет позор, когда «Талибан» поднимет свой флаг над посольством США в Кабуле. Это полный провал из-за слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности», ­— подчеркнул экс-президент.

После сообщений о падении Кабула соцсети взорвались шквалом критики, центральной фразой которой стали слова «Америка вернулась». Впервые они были сказаны Байденом при посещении Государственного департамента после инаугурации в начале этого года и стали одной их его фирменных фраз.

«Настало время Байдену в очередной раз сказать: «Америка вернулась!», — иронизируют юзеры.

«Америка вернулась… Возможно, вы хотели сказать «провалилась?» Спишем эту ошибку на автозамену», — пишут они.

Незадолго до падения афганской столицы Байден объявил о своем решении ввести 5 000 военнослужащих в Кабул, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию остающихся в стране американских граждан и местных жителей, которые оказывали поддержку Вашингтону.

Решение о выводе подразделений ВС США из Афганистана было принято экс-президентом США Трампом в 2020 году. Первоначально планировалось завершить этот процесс в мае 2021-го, однако новый глава Белого дома перенес сроки на сентябрь. В интервью 8 июля Байден назвал маловероятным то, что 75 тысяч талибов смогут захватить страну, которую обороняют 300 тысяч военнослужащих, обученных американскими бойцами и экипированных на уровне самых современных армий мира. Однако после захвата Кабула некоторые пользователи социальных сетей назвали эту пресс-конференцию «самой провальной из всех, что проводились президентами США».

Талибы начали активное наступление в нескольких регионах Афганистана весной этого года и за несколько месяцев заняли около двух третей территории. При этом во многих городах боевики не встречали никакого сопротивления. За последние две недели они захватили большую часть провинциальных центров, а 15 августа вошли в Кабул. Президент страны Ашраф Гани покинул страну спустя несколько часов, на прощание помахав рукой с трапа самолета.

В настоящее время в Кабуле сохраняется спокойная обстановка. По сообщениям очевидцев, талибы вошли в город и заняли все правительственные здания.

При этом боевики заверили, что иностранным дипломатическим миссиям обеспечена неприкосновенность.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан байден
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