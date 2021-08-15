Американцы обвинили Байдена в предательстве Афганистана после падения Кабула

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На фоне захвата Кабула движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) на президента США Джо Байдена в социальных сетях обрушился шквал критики. Несмотря на широкую поддержку решения о выводе войск из Афганистана со стороны населения Соединенных Штатов, многие граждане сочли это провалом американской политики в мире и предательством по отношению к своим союзникам.

The Taliban Are Coming Back, and America Is Still Leaving



President Biden made it very clear this week that we’re out of Afghanistan, no matter what. ⁦@sbg1⁩ ⁦@NewYorker⁩ https://t.co/D7EyF0m9Nu — Boback Ziaeian ????????‍♂️ (@boback) August 15, 2021

«Гуляю по Кабулу. Жесткие взгляды. Атмосфера изменилась. Люди не грустят — они злы на США за то, что их страну бросили на растерзание войне, хаосу и талибам», — пишет один из пользователей.

Walking around kabul. Hard stares. Mood changing. People not just sad, but angry, blaming the US for abandoning the country to war, chaos, and the Taliban — Richard Engel (@RichardEngel) August 15, 2021

«Президент Байден заявил, что «Америка вернулась». Некоторые из нас поверили ему. Но предательство Байденом Афганистана показывает, что это в лучшем случае лишь отчасти правда. Сегодняшний день запомнится как день позора для США, НАТО и ООН», — считает другой.

President Biden claimed “America is Back”. Some of us believed him. But Biden’s Betrayal of Afghanistan shows that to be at best only partially true. Today will be remembered as a day of infamy for the USA, NATO and the UN. — Mike Gapes (@MikeGapes) August 15, 2021

В ходе своего выступления 14 августа Байден возложил вину успешное продвижение талибов на своего предшественника Дональда Трампа, заявив, что условия заключенной им сделки в Дохе лишь усилили позиции боевиков. Но при этом он подчеркнул, что в любом случае вывел бы американские войска из региона, не желая «отправлять еще одно поколение» на эту войну.

«Еще год или пять лет военного присутствия США не изменили бы ситуацию, если афганские военные не могут или не хотят защищать свою собственную страну. Бесконечное американское нахождение в центре гражданского конфликта в другой стране было для меня неприемлемым», — сказал глава США.

Biden you're definitely NOT my president. What a crying shame, I feel outraged by having a gutless, honor-less lying imbecile like you at the What House



Biden Blames Trump for Taliban Takeover of Afghanistan https://t.co/hm0EuqgWjc via @BreitbartNews — ManOfMoreWorlds ???????? (@more_worlds) August 15, 2021

В свою очередь, Трамп заявил, что разработанный им план вывода гарантировал безопасность американскому персоналу и собственности в Афганистане. Он назвал действия Байдена бегством и подчеркнул, что талибы уже не будут уважать и бояться Соединенные Штаты.

«Какой же будет позор, когда «Талибан» поднимет свой флаг над посольством США в Кабуле. Это полный провал из-за слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности», ­— подчеркнул экс-президент.

После сообщений о падении Кабула соцсети взорвались шквалом критики, центральной фразой которой стали слова «Америка вернулась». Впервые они были сказаны Байденом при посещении Государственного департамента после инаугурации в начале этого года и стали одной их его фирменных фраз.

«Настало время Байдену в очередной раз сказать: «Америка вернулась!», — иронизируют юзеры.

Time for another President Biden speech proclaiming, "America is back!" https://t.co/krHu1XqmFh — Jim Geraghty (@jimgeraghty) August 15, 2021

«Америка вернулась… Возможно, вы хотели сказать «провалилась?» Спишем эту ошибку на автозамену», — пишут они.

“America is back”… Do you mean “Set-Back”? We can just tally this one up as an auto-correct error. #NotFromWhereImStanding pic.twitter.com/EdczKSwEDp — Jeff Pittman (@BsVols) August 14, 2021

Незадолго до падения афганской столицы Байден объявил о своем решении ввести 5 000 военнослужащих в Кабул, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию остающихся в стране американских граждан и местных жителей, которые оказывали поддержку Вашингтону.

Решение о выводе подразделений ВС США из Афганистана было принято экс-президентом США Трампом в 2020 году. Первоначально планировалось завершить этот процесс в мае 2021-го, однако новый глава Белого дома перенес сроки на сентябрь. В интервью 8 июля Байден назвал маловероятным то, что 75 тысяч талибов смогут захватить страну, которую обороняют 300 тысяч военнослужащих, обученных американскими бойцами и экипированных на уровне самых современных армий мира. Однако после захвата Кабула некоторые пользователи социальных сетей назвали эту пресс-конференцию «самой провальной из всех, что проводились президентами США».

This may become the most infamous — and devastating — press conference ever held by an American President. pic.twitter.com/j4kKwyPDVm — BDW (@BryanDeanWright) August 15, 2021

Талибы начали активное наступление в нескольких регионах Афганистана весной этого года и за несколько месяцев заняли около двух третей территории. При этом во многих городах боевики не встречали никакого сопротивления. За последние две недели они захватили большую часть провинциальных центров, а 15 августа вошли в Кабул. Президент страны Ашраф Гани покинул страну спустя несколько часов, на прощание помахав рукой с трапа самолета.

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According to Tajik sources, afghan president Dr. Ashraf Ghani has left Afghanistan .



The withdrawal of troops from #Afghanistan is #Biden/US biggest foreign policy disaster

Those people who trusted America in Afghanistan was left alone in the hand of Taliban terrorists pic.twitter.com/NLMW2zPKgB — Botin Kurdistani (@kurdistannews24) August 15, 2021

В настоящее время в Кабуле сохраняется спокойная обстановка. По сообщениям очевидцев, талибы вошли в город и заняли все правительственные здания.

При этом боевики заверили, что иностранным дипломатическим миссиям обеспечена неприкосновенность.

1 Организация запрещена на территории РФ.