Спрогнозировано поведение биткоина в ближайшее время

Москва, 15 августа. Криптовалютный рынок продолжит расти в ближайшие дни. Такой прогноз озвучили аналитики.

Толчком к росту крипторынка в настоящий момент является не только биткоин, но и успешное обновление London в сети Ethereum. Такой точкой зрения поделился директор сервиса по обмену криптовалют Alfacash Никита Сошников.

Ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков ожидает, что главная криптовалюта спустя несколько месяцев возрастет до 52-55 тысяч долларов. По его словам, текущий рост сформирован благодаря спотовым институциональным участникам, а не розничным инвесторам.

Помимо этого, рост будут демонстрировать и альткоины. Сейчас они развернулись еще более уверенно, так как растут кратно к биткоину, отметил РБК CEO Xena Financial Systems Антон Кравченко.

Крупнейшие банки мира все больше вкладываются в криптовалюту и блокчейн. Согласно данным Blockdata, 55 из 100 крупнейших по размеру активов кредитных организаций взаимодействуют с блокчейном и криптовалютами.