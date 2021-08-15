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Посольство России сообщило об обращениях граждан афганского происхождения

  /   Обновлено: 15 августа 2021 20:31
Политика
Посольство России сообщило об обращениях граждан афганского происхождения
afghanistan.mid.ru  /  Пресс-служба Посольства РФ в Афганистане

Кабул, 15 августа. Посольство России постарается приложить усилия для помощи своим гражданам афганского происхождения.

Дипведомство пообещало заняться вопросом переезда россиян. Подобные обращения уже начали поступать от людей, подчеркнули в посольстве.

Ранее Афганистан покинул президент страны Ашраф Гани. Также стало известно об установлении контроля над всей территорией государства членами движения «Талибан»1 (является террористическим и запрещено в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.

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