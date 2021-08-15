Посольство России сообщило об обращениях граждан афганского происхождения

Кабул, 15 августа. Посольство России постарается приложить усилия для помощи своим гражданам афганского происхождения.

Дипведомство пообещало заняться вопросом переезда россиян. Подобные обращения уже начали поступать от людей, подчеркнули в посольстве.

Ранее Афганистан покинул президент страны Ашраф Гани. Также стало известно об установлении контроля над всей территорией государства членами движения «Талибан»1 (является террористическим и запрещено в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.