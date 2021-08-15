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Оппозиция обошла правящую партию Замбии в первом туре президентских выборов
Африка
Оппозиция обошла правящую партию Замбии в первом туре президентских выборов
flickr.com  /  balsamia

Лусака, 15 августа. Кандидат от оппозиционной партии UPND Хакаинде Хичилема обогнал на президентских выборах действующего главу Замбии Эдгара Лунгу. За него проголосовало практически в два раза больше людей.

По конституции страны, если никто из претендентов не перейдет планку в 50% и один голос, то в следующие 37 дней должен состояться второй тур. Предыдущие выборы прошли в 2015 году. В тот раз Хичилема проиграл и обвинил победителя в фальсификации результатов.

Сейчас уже действующий лидер страны заявил о нарушениях в трех провинциях. Лунгу обвиняет оппонентов в жестоком обращении к избирательным агентам. С большой вероятностью он будет оспаривать итоги голосования.

Также на время проведения первого тура в Замбии отключили Facebook, WhatsApp и Twitter. Ранее издание Africa News сообщило, что за безопасность мероприятия отвечает национальная армия и полиция. Меры предосторожности обоснованы агрессивными столкновениями между представителями разных политических партий.

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