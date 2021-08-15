Видео с покидающим Афганистан президентом появилось в Сети

Кабул, 15 августа. Видеоролик с президентом Афганистана Ашрафом Гани, покидающим страну, опубликовали в интернете.

Запись разместило иранское агентство. На ролике видно, как глава государства взбирается по трапу самолета. Внизу у лестницы собрались приближенные президента и журналисты, снимающие процесс на камеру. Гани взошел на борт воздушного судна и помахал рукой.

Так президент Гани покинул Кабул. Видео опубликовало иранское агентство Tasnim. pic.twitter.com/06XEpnsyW5 — Альберт (@albertgaripov) August 15, 2021

Ранее движение «Талибан»1 (признано террористическим и запрещено в России) взяло под контроль всю территорию Афганистана. Правительство страны ведет переговоры с радикалами в дворце президента. Орган намерен передать власть представителям движения.

1 Организация запрещена на территории РФ.