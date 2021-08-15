Врач-нейробиолог описал еще один вид чувства у человека

Москва, 15 августа. Нейробиолог Лиза Фельдман Барретт провела наблюдения и выяснила, что у человека есть еще один вид чувства — «интероцепция».

У человеческого тела существуют особые рецепторы, которые передают сигналы о состоянии организма — биении сердца, расширении легких и других процессах. Эта способность и называется интероцепцией. Кроме того, человеческое тело, например, может передавать температуру, но обычно люди не считают это чувством.

Также мозг может формировать ощущения, для выявления которых нет специальных рецепторов. Так, аромат напитка на самом деле создается в человеческом сознании, исходя из данных, которые получены от других чувств — обоняния, вкуса и осязания. Ученый объясняет, что все ощущения получаются в ходе работы мозга, пишут в научном журнале Science Focus.

Ранее американский нейробиолог выдвинул новую теорию о значении снов. По мнению ученого Эрика Хоэла, сны помогают человеку развиваться с помощью моделирования нестандартных ситуаций.

