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Самолеты авиакомпании British Airways приостановила полеты над Афганистаном

  /   Обновлено: 15 августа 2021 20:29
Общество
Самолеты авиакомпании British Airways приостановила полеты над Афганистаном
pixabay.com

Москва, 15 августа. Британская авиакомпания British Airways приостановила полеты своих воздушных судов над территорией Афганистана.

Пилоты British Airways уже получили распоряжение от руководства избегать полетов над Афганистаном. Об этом сообщает телеканал Sky News. Специалисты авиакомпании продолжают наблюдать за ситуацией в стране.

«Планы полетов всех бортов теперь будут предусматривать облет района полетной информации Кабула», — подчеркнули в British Airways.

Ситуация в Афганистане обострилась с наступлением радикального движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории России). Ранее стало известно, что представители движения намерены вскоре объявить о создании «Исламского эмирата Афганистан».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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