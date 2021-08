Ким Кардашьян вспомнила, как худела в гараже матери после родов

Лос-Анджелес, 15 августа. Модель Ким Кардашьян откровенно рассказала о переживаниях после рождения первого ребенка и призналась, что была вынуждена приводить себя в форму в гараже вместо спортзала.

Американская звезда Ким Кардашьян прославилась не только благодаря реалити-шоу о своей семье, но и необычной фигуре, на которой модель регулярно демонстрирует трендовые наряды от модных домов. Кроме того, блогер успешно совмещает карьеру с воспитанием детей после развода с рэпером Канье Уэстом.

Недавно звезда откровенно рассказала о первой беременности. Кардашьян призналась в подкасте We Are Supported By, что с огромным трудом привела себя в форму, упорно занимаясь в гараже матери.

«Я сидела в гараже моей мамы, а летом в Калабасасе было буквально 115 градусов тепла (44 градуса по Цельсию. — Прим. ред.). У меня была дочь в коляске, я сажала ее туда, а сама просто тренировалась в гараже и пытался делать все, что могла, пока не похудела», — поделилась Кардашьян.

Модель также объяснила, почему выбрала столь необычное место для тренировок. По словам звезды, во время беременности пресса регулярно сравнивала ее с герцогиней Кейт Миддлтон, которая тогда находилась в ожидании ребенка. Кардашьян поняла, что не смогла бы выдержать давление со стороны журналистов.

