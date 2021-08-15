Британские ученые назвали признак приближающейся деменции

Лондон, 15 августа. Признак быстрого развития слабоумия определили британские ученые из Оксфордского университета.

Специалисты в ходе исследований выяснили, этот недуг чаще всего поражает людей, у которых наблюдаются проблемы со слухом. В рамках научной работы эксперты наблюдали на 80 тыс. добровольцев старше 60 лет.

Так, деменцию выявили у 1285 человек. Согласно результатам наблюдений, в два раза чаще слабоумие диагностировали у тех пожилых людей, которые плохо слышали или часто находились в обстановке с повышенным уровнем шума.

Также ученые из Великобритании начали использовать нейросеть для выявления деменции на ранних этапах. Разработка способна справляться даже со сложным анализом.