Зеленский взял дело о гибели мэра Кривого Рога на личный контроль

Киев, 15 августа. Ход расследования гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова находится на личном контроле президента Украины Владимира Зеленского.

Украинский лидер уже запросил у правоохранителей отчет о текущих результатах следственных мероприятий. После проведения экспертизы будет получена конкретная и проверенная информация, говорится в его сообщении в Facebook. Также Зеленский выразил соболезнования семье и друзьям погибшего.

Главу администрации Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в собственном доме. Рядом с ним лежало ружье. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном убийстве.