США и Южная Корея начинают виртуальные военные учения

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о переговорах участников «Четырехстороннего диалога по безопасности» (Quad) по региональным вопросам, пусках китайских баллистических ракет в акваторию Южно-Китайского моря (ЮКМ), дипломатическом кризисе в отношениях Китая и Литвы из-за Тайваня, американо-южнокорейских военных учениях в виде компьютерных симуляций, а также очередном теракте в Мьянме.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Соединенные Штаты, Япония, Австралия и Индия в рамках «Четырехстороннего диалога по безопасности» (Quad) обсудили «важность мира и безопасности в Тайваньском проливе» во время виртуальной встречи высокопоставленных чиновников, которая состоялась 12 августа.

В ходе встречи участники договорились о дальнейшем развитии практического сотрудничества в области морской безопасности, кибербезопасности, помощи при стихийных бедствиях для реализации концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Они обменялись мнениями по таким региональным вопросам, как ситуация в Мьянме, Северной Корее, а также Восточно- и Южно-Китайском морях, где Пекин, по их мнению, усиливает свои позиции.

Senior officials from the????????,????????, ????????, &???????? met virtually as part of regular Quad consultations to advance a free & open Indo-Pacific region. They acknowledged that global security & prosperity depends on the region remaining inclusive, resilient, & healthy. https://t.co/1MVlktvU8Y pic.twitter.com/sFOIaVkoMR — U.S. Asia Pacific Media Hub (@eAsiaMediaHub) August 13, 2021

Согласно пресс-релизу Министерства иностранных дел Японии, четыре страны также провели консультации по организации первого очного саммита к концу этого года.

Таким образом США постепенно пытаются выстроить единую линию противостояния Китаю в регионе, включив в повестку все возможные проблемные точки, а также вовлекая как можно больше союзников и партнеров в свою политику сдерживания Пекина.

Южно-Китайское море

Китай провел пуски баллистических ракет из континентальной части в акваторию Южно-Китайского моря между островом Хайнань и Парасельским архипелагом. Учения НОАК прошли 8 августа, а их главной целью было продемонстрировать силу США, Австралии, Японии, а также Великобритании, которая направила в ЮКМ свой авианосец HMS Queen Elizabeth. Западные страны их региональные союзники сейчас проводят совместные маневры в западной части Тихого океана.

Тем временем субмарина HMS Astute, а также фрегаты HMS Kent и HMS Richmond, входящие в составе британской авианосной ударной группы, обнаружили три атомные подводные лодки ВМС НОАК в акватории Южно-Китайского моря.

China's large-scale military exercises in the South China Sea. pic.twitter.com/5i6fRP4xsU — Duan Dang (@duandang) August 7, 2021

Мьянма

В Янгоне вооруженные боевики напали 14 августа на полицейских, которые патрулировали вагоны городской кольцевой железной дороги. Атака произошла между станциями Пан Хлайн и Ахлон-лан около 17:30 по местному времени. В результате пять правоохранителей были убиты, а еще один находится в больнице с ранениями.

«Кто-то открыл по ним огонь... Они собирались закончить дежурство, когда поезд прибудет в пункт назначения», — сказал сотрудник министерства транспорта и коммуникаций.

По мере стабилизации ситуации в стране противники нынешней военной власти отошли от практики проведения относительно масштабных протестных акций на улицах городов, так как их поддержка среди основной массы существенно сократилась. Вместо этого более радикальные группы, которые именуют себя «гражданскими ополченцами» или «Народными силами обороны» (PDF), переключились на организацию вооруженных нападений на чиновников, военных и полицейских, а также поджогов и взрывов бомб возле правительственных и общественных учреждений.

Тайвань

Китай решил отозвать своего посла из Литвы, поскольку прибалтийское государство разрешило Тайваню открыть у себя де-факто посольство. Первая за 18 лет миссия в стране Евросоюза будет называться Тайваньским представительством вместо обычного Тайбэйского офиса. Новое название подчеркивает самостоятельную позицию острова, который Пекин считает своей мятежной провинцией.

МИД КНР также потребовал правительство Литвы отозвать своего посла из Китая, охарактеризовав действия Вильнюса как наносящие ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.

«Мы призываем литовскую сторону немедленно исправить свое ошибочное решение, принять конкретные меры по устранению ущерба и не продвигаться дальше по неверному пути», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР.

Несмотря на резкое ухудшение отношений с Пекином, Литва заявила, что продолжит придерживаться существующего подхода, так как «это также политика многих европейских стран».

The Chinese government has decided to recall its Ambassador to #Lithuania and demanded the Lithuanian Government recall its Ambassador to #China.

????https://t.co/rxltDLMeYr pic.twitter.com/hBGgeo5Yar — Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) August 10, 2021

Южная Корея

Южная Корея и Соединенные Штаты 10 августа начали предварительную фазу ежегодных военных учений, которые официально пройдут с 16 по 26 августа главным образом в виде компьютерных симуляций и без полевых тренировок из-за пандемии COVID-19.

Но даже в таком формате КНДР осудила американо-южнокорейские учения. Сестра Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон назвала их «репетицией ядерной войны». Она также в очередной раз потребовала вывода американских войск с Корейского полуострова.

Kim Yo-jong, the sister of North Korean leader Kim Jong-un, has denounced new US-South Korean military exercises as “an unwelcoming act of self-destruction for which a dear price should be paid” pic.twitter.com/al90E7VbqP — ANCBSN (@ancbsn) August 10, 2021

В это же время Северная Корея перестала отвечать на звонки по межкорейской горячей линии. Связь была восстановлена 28 июля после годичного перерыва в результате предыдущего витка обострений в двусторонних отношениях.

На следующий день посол КНДР в России Син Хон Чхоль в интервью ТАСС заявил, что Пхеньян намерен укреплять взаимодействие с Москвой, чтобы противостоять Вашингтону.

«Судя по нынешней склонности США, мне кажется, что они будут более откровенно вести военные враждебные действия против государств Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе и России», — подчеркнул Син Хон Чхоль.

На прошлой неделе министр иностранных дел Китая Ван И также выступил против военных учений США и Южной Кореи, так как они «не являются конструктивным шагом в нынешних обстоятельствах». Свою позицию он озвучил на встрече глав МИД в рамках Регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), одного из немногих международных диалогов по вопросам безопасности, в которых участвует Северная Корея.

Переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном по денуклеаризации Корейского полуострова и снятию санкций находятся в тупике уже около двух лет. Администрация Джо Байдена заявила, что совместно с Японией и Южной Кореей разработала новую стратегию в отношении КНДР, но ее содержание по-прежнему остается неясным. После провального саммита в Ханое в 2019 году северокорейская сторона и вовсе отказывается от каких-либо контактов с американцами, «пока США не откажутся от своей враждебной политической позиции».