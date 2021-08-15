Востоковед Вородин рассказал, как люди будут жить при власти талибов в Афганистане

Признанное в России террористическим движение «Талибан»1 заявило об установлении полного контроля над территорией Афганистана. В ближайшее время его руководители обещают объявить из президентского дворца в Кабуле о создании нового государства — «Исламского эмирата Афганистана». О том, как при власти талибов будет жить простой народ, в интервью ФАН рассказал эксперт по Ближнему и Среднему Востоку, политолог Дмитрий Вородин.

По его словам, «Талибан 2. 0» сможет извлечь уроки из времен правления своей первой версии, которое быстро началось в 1996 году и столь же быстро подошло к концу в 2002.

«Тогда талибы явно превысили лимит жестокости по отношению к простому народу, — заметил эксперт. — Они вводили свои порядки даже в граничащих с Афганом территориях Пакистана, такие как запрет на бритье бород, запрет на занятия музыкой, искусством, спортом и так далее. Возможно, что теперь власть «Талибана» будет представлять собой некую умеренную, дерадикализированную форму того, что мы видели 20 лет назад, однако элементы «строгого ислама» теперь однозначно будут присутствовать как в политической культуре, так и в общественной жизни. Афганистан больше не будет таким, как при короле, диктатуре Дауда или коммунистах, когда Кабул даже напоминал некоторые советские города».

Вместе с тем, продолжил политолог, если бы населению страны не были бы близки устанавливаемые «Талибаном» порядки, оно бы не поддерживало боевиков столь повсеместно, как это происходит сейчас.

«Несмотря на военное поражение правительства талибов в 2001 году, даже беглый анализ ситуации показывает, что именно они все эти годы были реальными хозяевами положения: армия проамериканского правительства сидела по блокпостам и ничего не делала, в то время как ее противники осуществляли контроль над целыми провинциями, — заметил эксперт. — К тому же Международные силы содействия безопасности (возглавляемый НАТО международный войсковой контингент, действовавший на территории Афганистана с 2001 года. — Прим. ФАН) допускали много ошибок, в частности, осуществляли авиаудары по свадебным кортежам — подобные случаи приводили к тому, что крестьяне брали в руки оружие и уходили к талибам, в которых видели борцов с империализмом и колониализмом!»

Собеседник ФАН подчеркнул, что Афганистан представляет собой очень сегментарное в религиозном отношении общество.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Yaqoub Azord

«Ислам, безусловно, важен во всех провинциях этой страны, однако в некоторых из них он соседствует с домусульманскими традициями, которые сильно разнятся в зависимости от конкретной местности и конкретного племени, — заметил Вородин. — Естественно, если талибы не хотят снова быть вышвырнуты из Афганистана очень быстро, они должны идти на контакт не просто с лидерами этносов (целиком только таджиков или узбеков), но и с главами мелких кланов».

Политолог убежден, что в этот раз талибы не будут устраивать геноцид по отношению к тем или иным неугодным им племенам.

«Иначе жители страны осознают, что «Талибан» — это нечто чужеродное, агрессивное и ненужное им, и движение потеряет легитимность, а затем и власть, — заметил эксперт. — Однако талибов может ждать успех, если они смогут усадить за стол переговоров тех самых клановых лидеров и обо всем с ними договориться — только так можно стабилизировать афганское общество. К слову, «постталибской» администрации, которая пришла на смену радикалам в 2001 году, сделать это так и не удалось. Ее представители были полны сил и энтузиазма построить в Афганистане цивилизованное демократическое общество, однако по факту у них получилось некое уродство, прозванное «наркодемократией».

Собеседник ФАН озвучил цитату известных ученых-афганистов, заявлявших, что «путь Афганистана к демократии густо устлан маковой соломкой».

«В итоге получилось нечто невнятное, и такой быстрый фатальный конец был лишь вопросом времени», — резюмировал Вородин.

Ранее политолог Александр Прокопчук защитил партию «Родина» от несправедливых обвинений избиркома Петербурга.

1 Организация запрещена на территории РФ.