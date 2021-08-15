Эксперты сообщили о планах Турции разорить ливийские финансовые структуры

Триполи, 15 августа. Турция разработала четкую схему с целью разорения и ограбления финансовых и экономических институтов в Ливии под предлогом взимания якобы причитающихся ей долгов, нажитых еще в период незаконного западного Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, заявили местные эксперты.

Так, политолог Фарадж Зейдан сообщил в интервью Sky News Arabia, что турецкие власти во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом стремятся и дальше расширять свой контроль над учреждениями в Триполи. В первую очередь это касается Центрального банка Ливии и валютных резервов, а также Национальной нефтяной корпорации и энергетических богатств. Данная тенденция, предупреждает эксперт, приведет в итоге к полному разделению страны.

Зейдан добавил, что систематическая коррупция распространилась в Центральном банке под управлением Ас-Сиддика Аль-Кабира путем контрабанды иностранной валюты через документарные аккредитивы. Следовательно, доходы от ливийской нефти шли в Анкару в качестве зарплаты сирийским наемникам и взамен турецких беспилотников, которые использовались против Ливийской национальной армии (ЛНА).

В том же контексте активист Басем ан-Нимр отметил, что национальные денежные ресурсы в Центральном банке «потрачены на поддержку боевиков и наемников». По мнению эксперта, Аль-Кабира необходимо отправить в отставку за злоупотребление должностными полномочиями, а его «участие в делах о финансовой и административной коррупции» в сговоре с зарубежными странами негативно отразилось на уровне жизни ливийцев.

Худшее, в чем подозревается глава Центробанка, считает Ан-Нимр, — это «открытие поддельных документарных аккредитивов», которые оказали крайне пагубное влияние на экономику государства. Аль-Кабир несет полную ответственность за исчезновение миллиардных сумм и манипуляции с замороженными средствами.

Одновременно осведомленные источники проинформировали, что «Братья-мусульмане» (террористическая организация, запрещена в РФ) стоят за срывом реализации процедур по объединению ЦБ Ливии, изложенных в начале июля в аудиторском отчете. Так, определенная группа лиц откладывает выполнение рекомендаций, преследуя собственные интересы и способствуя сохранению в банке преданных им людей, в первую очередь — Ас-Сиддика аль-Кабира.

Генеральная администрация филиала организации в Бенгази призвала к фактическому началу реализации плана, подготовленного Международной аудиторской компанией. Она подчеркнула необходимость скорейшего формирования рабочих групп для воссоединения Центробанка.

В своем заявлении 12 августа администрация выразила обеспокоенность тем, что для отделения в Бенгази выделено мало средств, предостерегая от повторения той же политики, которая применялась в 2015 и 2016 годах. Таким образом, проблема ликвидности, которая начнется в восточном регионе, с еще большим размахом отразится на западе страны, отметили руководители филиала.

В ходе недавнего визита премьер-министра Ливии Абд аль-Хамида Дабибы в Стамбул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с ним причитающиеся Анкаре суммы, накопившиеся со времен правительства Файеза Сарраджа, которые оцениваются в 5 млрд динаров. По информации СМИ, стороны рассмотрели также вопрос о компенсациях работавшим в Ливии турецким компаниям и выдачи «гарантийных писем» Центральным банком.

Касательно выплат предприятиям Комитет по внешнеэкономическим связям ближневосточной страны сообщил, что переходное правительство ускорит процедуры компенсации 1,1 млрд долларов компаниям сразу после утверждения государственного бюджета на 2021 год.

Глава комитета Муртада Каранфиль сообщил в интервью местным СМИ, что 100 турецким предприятиям пришлось остановить работу в Ливии, не завершив проекты на общую сумму 19 млрд долларов. При этом 1,7 млрд составила стоимость гарантийных писем, а 1,2 млрд — размер ущерба, вызванного повреждением оборудования.