Канадские ученые обнаружили необычный способ охоты белых медведей

Оттава, 15 августа. Живущие в Арктике белые медведи часто охотятся на моржей, однако эти животные представляют для них опасность. Это вынуждает их использовать необычные методы охоты.

Белые медведи используют камни и глыбы льда во время охоты на моржей. К такому выводу пришли ученые Альбертского университета (Канада) по результатам проведенных исследований. Подробное описание охотничьих методик, практикуемых медведями, было приведено в издании Arctic.

По словам исследователей, белые медведи запускают камни в моржей с высоты. При этом в некоторых случаях они просто встают на задние лапы, не забираясь на возвышенность. Предполагается, что взрослые особи медведей используют их осознанно.

Как утверждают ученые, им еще не удавалось запечатлеть такую методику на камеру самостоятельно. Одна из немногих видеозаписей с процессом охоты медведя была снята несколько лет назад сотрудниками Геологической службы США. По причине отсутствия собственных материалов, ученые анализировали рассказы охотников-инуитов, изложенные в книге Чарльза Фрэнсиса Холла «Арктические исследования и жизнь среди эскимосов».

Как сообщалось ранее, пассажиры автобуса, проезжающего по Холмскому перевалу в России, сняли на видео медведя, мешающего проезду транспорта. Утверждается, что он играл с машинами.