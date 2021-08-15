Неочевидный признак на мочке уха может указать на ишемическую болезнь сердца

Лондон, 15 августа. Заболевания сердечно-сосудистой системы уносят жизни множества людей. Однако существует признак, который может быть предвестником этого недуга.

Британский медицинский журнал BMJ опубликовал результаты исследования, где медики описали диагональные складки на мочках ушей, которые также известны как признак Фрэнка. Ученые проанализировали результаты анализов 558 человек в возрасте от 36 до 91 года, которые перенесли коронарную ангиографию.

В результате работы эксперты заметили, что зачастую двусторонние диагональные складки на мочках ушей встречались у мужчин, пожилых людей и людей с более тяжелым атеросклерозом коронарной артерии. Специалисты установили, что риск ИБС значительно увеличивался среди участников с двусторонним и односторонним симптомом Фрэнка.

Как ранее сообщалось, звук сердцебиения поможет отследить повышение внутреннего давления. Об этом сообщили британские врачи в газете Daily Express.