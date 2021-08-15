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Способ получить жилье без ипотеки озвучили в Госдуме
Экономика
Способ получить жилье без ипотеки озвучили в Госдуме
pixabay.com

Москва, 15 августа. Жители России, которые не могут приобрести жилплощадь даже на льготных условиях, смогут поселиться в наемных домах. Об этом рассказали в Государственной думе РФ.

Не все граждане страны способны приобрести недвижимость в ипотеку. Для людей с низким уровнем дохода планируют развивать систему наемных домов, сообщила URA.RU председатель комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

«Это гораздо выгоднее. Оплата услуг по себестоимости — живи, сколько нужно», — отметила парламентарий.

Однако приватизировать такую квартиру не получится, уточнила Хованская. Реализация такого проекта предполагается только для решения проблемы жилищных условий, в том числе для молодых семей. Помимо этого, такие дома могут заинтересовать и застройщиков.

Тем временем, цены на вторичное жилье стабилизировались в России. Согласно данным компании «Этажи», средняя цена квадратного метра «вторички» по стране в августе выросла всего на 0,4%.

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