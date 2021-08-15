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Президент Франции обсудит ситуацию в Афганистане на заседании Совбеза
Политика
Президент Франции обсудит ситуацию в Афганистане на заседании Совбеза
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Париж, 15 августа. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен созвать Совет безопасности страны для обсуждения обстановки в Афганистане.

Макрон обсудит ситуацию в Афганистане на заседании Совбеза Франции. Мероприятие состоится 16 августа в режиме видеоконференции, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец. В настоящее время глава государства находится в своей летней резиденции.

Ранее сообщалось, что представители «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) ожидают передачи власти в Афганистане без переходного правительства. Власти страны сдали Кабул без сопротивления после того, как боевики окружили афганскую столицу.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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