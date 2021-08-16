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Нанимать юристов: политконсультант Милешкина оценила дальнейшие шаги партии «Родина»
Общество
Нанимать юристов: политконсультант Милешкина оценила дальнейшие шаги партии «Родина»
Пресс-служба партии «Родина»  / 

Партия «Родина» сошла с дистанции предвыборной гонки в Законодательное собрание Петербурга. Такое решение приняла городская избирательная комиссия. В разговоре с ФАН член Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Юлия Милешкина оценила дальнейшие шаги «Родины» перед голосованием.

По данным ГИК, в собранных «родинцами» подписях был установлен высокий (выше нормы) процент брака, что и послужило причиной для отказа в регистрации. Однако политиков такой итог не устроил. Теперь дело может дойти до суда. По мнению Юлии Милешкиной, только при поддержке настоящих экспертов можно добиться успеха.

«Безусловно, стоит обращаться в вышестоящие инстанции. На мой взгляд, партии нужно нанимать не адвокатов, которые работали с партией, а профессиональных электоральных юристов. Тогда у них все получится», — отметила эксперт.

Нанимать юристов: политконсультант Милешкина оценила дальнейшие шаги партии «Родина»
Prt Scr youtube.com  /  Vladimir Gusev

На сегодняшний же день ситуация, в которой оказалась партия «Родина», по мнению политического консультанта, выглядит не очень радужно.

«Сейчас я не вижу перспектив этого дела, партия «Родина» с высокой вероятностью не будет представлена на выборах в петербургский парламент, очень жаль. На мой взгляд, у них были большие перспективы», — заключила собеседник ФАН.

Стоит отметить, что без представителя на выборах «Родина» не осталась. Ученый-социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей успешно прошел регистрацию. Сейчас в его планах личные встречи с избирателями. Он готовится к выборам, и эксперты высоко оценивают его шансы на победу.

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