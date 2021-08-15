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Повышение тарифов грузоперевозок грозит Украине энергетической катастрофой

  /   Обновлено: 15 августа 2021 20:03
Экономика
Повышение тарифов грузоперевозок грозит Украине энергетической катастрофой
uz.gov.ua  /  Официальный сайт «Украинские железные дороги»

Киев, 15 августа. Подорожание грузоперевозок по железной дороге на Украине может негативно повлиять на работу предприятий энергетической отрасли, сообщают украинские СМИ.

Как говорится в письме министерства энергетики в адрес государственной регуляторной службы и министерства инфраструктуры, с повышением тарифов увеличится и стоимость транспортировки топлива. Однако предприятия энергетической генерации и без того находятся в кризисном состоянии.

Минэнерго считает, что повышение тарифов на перевозку пустых вагонов на 69% и рост стоимости перевозок угля на 13% будут иметь «катастрофические последствия» для энергетической отрасли. В связи с этим ведомство настаивает на пересмотре принятия проекта приказа об увеличении цен на грузоперевозки.

Офис президента Украины ранее анонсировал очередное повышение тарифов на электричество для населения. Власти уверяют, что рост цен «не будет резким». При этом для некоторых граждан даже небольшое повышение может оказаться серьезным.

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