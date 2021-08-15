AP: «Талибан» хочет объявить о создании «Исламского эмирата Афганистан»

Кабул, 15 августа. Представители движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) намерены в скором времени объявить из президентского дворца о создании «Исламского эмирата Афганистан», заявило агентство AP.

Ранее сообщалось, что талибы в президентском дворце в Кабуле ведут переговоры с Правительством Афганистана. Боевики ожидают полную передачу власти без переходного правительства. Как сообщают СМИ, глава государства Ашраф Гани сложил с себя полномочия.

Талибы также пообещали обеспечить безопасность посольства России в Кабуле. Официальный представитель движения Мохаммад Сохаил Шахин отметил, что группировка настроена на обеспечение безопасных условий для функционирования не только российского дипведомства, но и дипломатических миссий других стран.

1 Организация запрещена на территории РФ.