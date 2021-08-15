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Телеканал RT намерен разобраться с отказом Люксембурга в выдаче лицензии на вещание
Политика
Телеканал RT намерен разобраться с отказом Люксембурга в выдаче лицензии на вещание
pexels.com

Москва, 15 августа. Люксембург отказал телеканалу RT в выдаче лицензии на вещание на немецком языке. Юристы ресурса изучают ситуацию и намерены разобраться.

Пресс-служба RT сообщила, что телеканал продолжит предоставлять аудитории новостной контент, как делал это последние семь лет. Юристы внимательно изучают отказ Люксембурга и затем планируют принять решение о дальнейших действиях.

Медиарегулятор Люксембурга отказался выдавать российскому телеканалу лицензию на вещание на немецком языке. Якобы RT не соответствует техническим критериям. В июне телеканал подал заявку на получение лицензии на спутниковое вещание в Люксембурге.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее дерзко осадила профессора из США Владимира Рувинского за нападки на телеканал.

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