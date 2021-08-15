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Блогер Варламов признался, что успел покинуть Кабул до его захвата талибами

  /   Обновлено: 15 августа 2021 19:53
Общество
Блогер Варламов признался, что успел покинуть Кабул до его захвата талибами
Pr Scr youtube.com  /  varlamov

Кабул, 15 августа. Российский блогер Илья Варламов признался, что чудом успел эвакуироваться из Кабула на самолете перед самым приходом боевиков запрещенного в РФ движения «Талибан»1.

На своей странице в Instagram он опубликовал пост, в котором говорится, что еще вчера никто не ожидал падения Кабула. Отметим, что 15 августа боевики вошли в город без боя. Правительство Афганистана согласилось мирно передать власть талибам (члены запрещенной в РФ организации «Талибан»).

«Американцы и европейцы в панике валят. Наше посольство остается и продолжает работать в штатном режиме», – написал Варламов.

Стоит отметить, что представители движения уже заявили об установлении контроля над всей территорией страны. По имеющейся информации, в самом Кабуле боевые действия не ведутся.

Ранее сообщалось, что американские власти рассматривают возможность переброски в Афганистан дополнительных подразделений ВС США на фоне эскалации обстановки в стране. Утверждается, что военный контингент будет обеспечивать безопасность американской дипмиссии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан варламов
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