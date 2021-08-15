Блогер Варламов признался, что успел покинуть Кабул до его захвата талибами

Кабул, 15 августа. Российский блогер Илья Варламов признался, что чудом успел эвакуироваться из Кабула на самолете перед самым приходом боевиков запрещенного в РФ движения «Талибан»1.

На своей странице в Instagram он опубликовал пост, в котором говорится, что еще вчера никто не ожидал падения Кабула. Отметим, что 15 августа боевики вошли в город без боя. Правительство Афганистана согласилось мирно передать власть талибам (члены запрещенной в РФ организации «Талибан»).

«Американцы и европейцы в панике валят. Наше посольство остается и продолжает работать в штатном режиме», – написал Варламов.

Стоит отметить, что представители движения уже заявили об установлении контроля над всей территорией страны. По имеющейся информации, в самом Кабуле боевые действия не ведутся.

Ранее сообщалось, что американские власти рассматривают возможность переброски в Афганистан дополнительных подразделений ВС США на фоне эскалации обстановки в стране. Утверждается, что военный контингент будет обеспечивать безопасность американской дипмиссии.

1 Организация запрещена на территории РФ.