Мать Тарантино отреагировала на его решение «не давать ей ни пенни»

Лос-Анджелес, 15 августа. Мать известного американского режиссера Квентина Тарантино Конни Застоупил заявила, что нельзя доверять подкастам, которые постоянно перекручивают высказывания звезд.

Некоторое время назад в Сети появилось заявление, в котором именитый кинематографист заявил, что в юности пообещал своей родной матери «не давать ей ни пенни». Спустя пару дней журналисты обратились к Застоупил с комментариями. Она опровергла всю информацию, подтвердив, что у них с сыном замечательные отношения и она очень любит своего внука.

«Что касается моего сына Квентина, я поддерживаю его, я горжусь им и люблю его и его растущую новую семью. Мне доставляло огромную радость танцевать на его свадьбе и получать от него известия о рождении моего внука Лео», — отметила она в интервью изданию Indie Wire.

Мать Тарантино отметила, что комментарии легко раскрутить до уровня вирусного, если вырвать из контекста. Она добавила, что не желает участвовать в безумии, которое раздувают представители СМИ.

Ранее автор фильма «Джанго освобожденный» рассказал, что впервые попробовал себя в качестве писателя в 12 лет. Однако никто из взрослых не воспринял его увлечение всерьез, что сильно задело совсем юного гения. Тогда он заявил своей маме, что, когда прославится как публицист, не даст ей ни пенни из этих денег.