В Канаде выросло число действующих нефтяных буровых установок

Оттава, 15 августа. Число действующих нефтяных буровых установок в Канаде выросло до 100 штук, следует из данных, опубликованных компанией Baker Hughes.

За неделю, с 6 августа по 13 августа, число активных буровых установок в Канаде выросло на восемь — до 164 штук. А число нефтяных буровых установок увеличилось на пять — до 100 штук. Таким образом, нефтяная промышленность страны достигла уровня февраля 2021 года.

Во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса и ограничительными мерами, в Канаде число буровых установок резко сократилось. Только год спустя властям удалось восстановить добычу и запустить 176 установок.

При этом эпидемиологическая обстановка в мире по-прежнему нестабильна, поэтому игроки рынка опасаются за ситуацию с нефтяными котировками, заявила ранее аналитик ФГ «Финам» Анна Зайцева. По ее словам, в Китае наблюдаются признаки замедления экономического роста, что также негативно сказывается на нефти.