Экипажи Ту22М3 и Ан-12 приняли участие в плановых учениях под Мурманском

Мурманск, 15 августа. Авиационный полк дальней авиации ВКС РФ провел плановые полеты экипажей бомбардировщиков Ту-22М3, транспортных самолетов Ан-12 и вертолетов Ми-8 в Мурманской области.

Во время маневров пилоты отработали взлет, посадку, проход на предельно малой высоте, а также действия в случае нештатных ситуаций, включая отказ оборудования. Особое внимание уделялось точному выполнению техники пилотирования с элементами воздушной навигации.

Роль штурманов и помощников командиров самолетов выполняли молодые летчики. К учениям привлекли 10 воздушных судов ВКС РФ и свыше 20 единиц специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.

Ранее сообщалось, что боевые учения также прошли и у подразделений ВДВ в Псковской области. Кроме этого, в Региональном центре патриотического воспитания в Ноябрьске стартовал тренировочный курс по воздушно-десантной подготовке, пишет «Север-пресс».