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Великобритания не заинтересована в признании правительства талибов в какой-либо стране

  /   Обновлено: 15 августа 2021 19:59
Политика
Великобритания не заинтересована в признании правительства талибов в какой-либо стране
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Лондон, 15 августа. Власти Великобритании не заинтересованы в том, чтобы какая-либо страна признала правительство «Талибана»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) официально.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ранее талибы вошли в президентский дворец в Кабуле и призвали местных политиков к сотрудничеству и мирной передаче власти в ближайшие сроки. Представители группировки объявили об установлении контроля над большей частью Афганистана. Президент Ашраф Гани бежал из страны, сложив с себя полномочия.

Как сообщило посольство США в Афганистане, сейчас идет обстрел аэропорта в Кабуле. На территории воздушной гавани начался пожар.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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великобритания афганистан талибы
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