«Открыли ящик Пандоры»: Светлана Журова о «правилах игры» для трансгендеров

Знаменитая российская конькобежка, олимпийская чемпионка Светлана Журова отреагировала на появление «правил игры» для спортсменов-трансгендеров. Свое разочарование по этому поводу она выразила в беседе с корреспондентом ФАН.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев разработал правила для участия в соревнованиях трансгендеров. Согласно своду, женщины, смешившие пол на мужской, смогут участвовать в соревнованиях, всего лишь подав заявление. Когда как мужчины, ставшие женщинами, смогут выступать, если уровень тестостерона будет держаться нужной отметки в течение года. Такие критерии, как рассчитывает организация, обеспечат справедливость и безопасность в большом спорте.

«Мне бы не хотелось жить в таких реалиях, честно вам скажу. Вот прям от слова совсем. Поэтому я удивлена, что именно конькобежцы и фигуристы пошли первыми на это, решили быть очень толерантными. Но на самом деле, мне бы не хотелось соревноваться с мужчиной, который стал женщиной. Потому что понимаю, что в коньках это тоже может быть определенным серьезным преимуществом. То, что открыли ящик Пандоры на этих Олимпийских играх — абсолютно точно. К сожалению, теперь нас ждет [такая реальность], подобные заявки будут не редкостью, это точно», — сказала Светлана Журова.

gov.spb.ru / Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

По ее мнению, женщинам-спортсменкам придется непросто, если обозначенное явление приобретет массовый характер. К счастью, пока мы говорим об единичных случаях, как историческое выступление новозеландской тяжелоатлетки Лорел Хаббард на Играх в Токио. Высокого результата спортсменка, бывшая в прошлом мужчиной, не показала, однако история весьма взбудоражила общественность. В том числе профессиональное сообщество, которое на фоне новых известий вполне вероятно выразит свое недовольство происходящим.

«Надеюсь, что да, но Европе и Америке будет крайне сложно протестовать, вы же понимаете. У них там толерантность, они побоятся просто, к сожалению. Мы сможем как-то возмущаться, а они вряд ли. <…> Мы все равно, наверное, будем держаться своей позиции, как можем. Но это будет до того момента, пока это не приобретет какой-то массовый характер или не придет какой-то трансгендер, который, грубо говоря, всех затмит. Если это будет иметь характер поучаствовать, как это было на Олимпиаде, да пусть участвуют», — отметила собеседница агентства.

Global Look Press / Joel Marklund / Keystone Press Agency

В завершение олимпийская чемпионка выразила надежду, что МОК попытается разработать строгие правила для участия в соревнованиях трансгендеров, что также защитит профессиональных спортсменок, рожденных женщинами.

«Все-таки для меня они [трансгендеры] должны быть в отдельном разряде, и тогда этот вопрос вообще будет снят. <…> Тут только остается удивляться, что творится. И, наверное, сочувствовать тем, кто сейчас занимается, потому что меня это точно уже не коснулось», — резюмировала Светлана Журова.

Ранее спортсменка Екатерина Балданова назвала несправедливым участие трансгендеров в женских соревнованиях. Она также предложила учредить для новой категории спортсменов собственные турниры, где бы они соревновались между собой.