«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» в четвертом туре РПЛ

Москва, 15 августа. Петербургский футбольный клуб «Зенит» не смог обыграть москвичей из «Локомотива» в гостевом матче. Игра в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги завершилась ничьей.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» и закончилась со счетом 1:1. Матч обслуживала бригада рефери под руководством Сергея Карасева.

Счет в игре открыл на 85-й минуте Алексей Сутормин, а под конец матча Федор Смолов реализовал 11-метровый, сравняв счет. На 50-й минуте матча полузащитник Далер Кузяев получил вторую карточку и был удален с поля.

Таким образом, петербургский клуб в четырех турах набрал десять баллов, возглавив турнирную таблицу. «Локомотив» занимает четвертую строчку (восемь баллов).

Ранее стало известно, что капитан «Зенита» Артем Дзюба остался на скамейке запасных во время матча четвертого тура РПЛ.