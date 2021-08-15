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Прокуратура организовала проверку по факту гибели рулевого буксира в Архангельской области

  /   Обновлено: 15 августа 2021 19:43
Происшествия
Прокуратура организовала проверку по факту гибели рулевого буксира в Архангельской области
adm-nao.ru  /  Администрация Ненецкого автономного округа

Архангельск, 15 августа. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту гибели рулевого буксира «Портовик» в Архангельской области. Мужчина выпал из судна во время шторма и утонул.

В частности, надзорный орган проверит соблюдение законодательства о безопасной эксплуатации водного транспорта. Трагедия случилась в семи километрах от поселка Индига Ненецкого автономного округа, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Ранее появилась информация, что рулевой буксира выпал за борт и утонул во время шторма в Архангельской области. Причиной инцидента стал шторм, обрушившийся на регион. Спасатели нашли тело мужчины и вытащили его на поверхность.

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прокуратура проверка архангельская область буксир утопление
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