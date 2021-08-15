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Труп 19-летнего юноши с перерезанным горлом обнаружили в Саратове
Происшествия
Труп 19-летнего юноши с перерезанным горлом обнаружили в Саратове
pixabay.com

Саратов, 15 августа. Мертвого 19-летнего юношу обнаружили в Волжском районе Саратова, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Окровавленный труп с колото-резаным ранением в области шеи находился в частном доме на улице Свободная в поселке Юбилейный.

Сейчас правоохранители проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины гибели молодого саратовца назначена судебно-медицинская экспертиза.

Незадолго до этого под окнами жилого дома в Москве нашли бездыханное тело мужчины. В квартире, где он проживал, обнаружили расчлененное тело его возлюбленной.

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саратов смерть юноша
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