CNN: власти США могут отправить дополнительные силы в Афганистан

Вашингтон, 15 августа. США рассматривают возможность переброски в Афганистан дополнительных сил на фоне передачи власти в стране «Талибану»1 (экстремистское движение, запрещенное на территории РФ).

Как сообщает CNN, задачей вооруженного контингента станет обеспечение безопасности сотрудников американского посольства, которые намеревались разместиться в кабульском аэропорту и уже начали уничтожение всех секретных документов.

Позднее стало известно, что аэропорт подвергается обстрелам. По сообщениям дипломатического представительства США в Афганистане, на территории воздушной гавани начался пожар.

1 Организация запрещена на территории РФ.