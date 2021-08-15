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CNN: власти США могут отправить дополнительные силы в Афганистан

  /   Обновлено: 15 августа 2021 19:38
Армия
CNN: власти США могут отправить дополнительные силы в Афганистан
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 15 августа. США рассматривают возможность переброски в Афганистан дополнительных сил на фоне передачи власти в стране «Талибану»1 (экстремистское движение, запрещенное на территории РФ).

Как сообщает CNN, задачей вооруженного контингента станет обеспечение безопасности сотрудников американского посольства, которые намеревались разместиться в кабульском аэропорту и уже начали уничтожение всех секретных документов.

Позднее стало известно, что аэропорт подвергается обстрелам. По сообщениям дипломатического представительства США в Афганистане, на территории воздушной гавани начался пожар.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан талибан
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